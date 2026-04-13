Вопросы кибербезопасности обсудили Баку и Тбилиси

Представители Минобороны Азербайджана и Грузии провели встречу в Баку. Центральной темой обсуждения стала кибербезопасность.

В Баку прошла рабочая встреча военных специалистов министерств обороны Азербайджана и Грузии по кибербезопасности. Об этом рассказали 7 мая в Минобороны АР.

Встреча была организовано в Генштабе азербайджанской армии. Ее участники обменялись мнениями по вопросам расширения взаимодействия между военными ведомствами двух стран в сфере информационной и кибербезопасности.

Кроме того, была отмечена важность такого рода визитов с точки зрения обмена опытом.

На встрече также обсуждался целый ряд других вопросов, которые представляют обоюдный интерес.