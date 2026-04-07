Азербайджан и Грузия ускорят выдачу разрешений на грузоперевозки

Власти Азербайджана и Грузии договорились перейти на электронную форму выдачи разрешений для автомобильного транспорта. Страны планируют запустить цифровую платформу в мае ради упрощения процедур на границе и ускорения международной логистики.

Азербайджан и Грузия планируют упростить оформление разрешений на международные перевозки через создание специальной рабочей группы. Такое решение принято по результатам заседания двусторонней комиссии в Баку. Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В ходе переговоров стороны согласовали обмен дополнительными квотами на 2026 год в объеме 10 тыс разрешений для двусторонних и транзитных рейсов. Также представители Азербайджана и Грузии предусмотрели 2,5 тыс разрешений для маршрутов в третьи страны и в обратном направлении.

На 2027 год первоначальный годовой объем квот будет увеличен с учетом роста грузопотока. Для двусторонних и транзитных операций показатель вырастет на 18% до 6,5 тыс. Квота для перевозок в третьи государства и обратно увеличится на 50% и составит 7,5 тыс разрешений.

Заседание комиссии в столице Азербайджана проходило 8 и 9 апреля 2026 года для решения актуальных вопросов. Азербайджан уже успешно применяет аналогичную цифровую систему в отношениях с Турцией и Узбекистаном. В настоящее время правительство Азербайджана завершает работу по внедрению этой электронной платформы с Казахстаном