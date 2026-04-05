Визит Ильхама Алиева в Грузию способствует укреплению дружбы между странами – Каладзе

Визит Ильхама Алиева в Грузию способствует укреплению дружбы между странами – Каладзе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генеральный секретарь правящей "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе высоко оценил значение визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси.

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию окажет влияние на развитие дружеских отношений Баку и Тбилиси, такое заявление сделал генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

Политик обратил внимание на безальтернативность расширения мирных и добрососедских отношений между государствами региона.

Мэр Тбилиси подчеркнул, что стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана очень важно. Он приветствовал государственный визит Ильхама Алиева в Грузию.

"Учитывая сложные процессы, происходящие на Ближнем Востоке, альтернативы миру нет. У нас есть дружеские отношения с Азербайджаном. Такие визиты лидеров стран способствуют укреплению дружбы"

– Каха Каладзе

Вам может быть интересно

