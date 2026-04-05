Визит Ильхама Алиева в Грузию способствует укреплению дружбы между странами – Каладзе

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию окажет влияние на развитие дружеских отношений Баку и Тбилиси, такое заявление сделал генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр столицы Грузии Каха Каладзе.
Политик обратил внимание на безальтернативность расширения мирных и добрососедских отношений между государствами региона.
Мэр Тбилиси подчеркнул, что стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана очень важно. Он приветствовал государственный визит Ильхама Алиева в Грузию.
"Учитывая сложные процессы, происходящие на Ближнем Востоке, альтернативы миру нет. У нас есть дружеские отношения с Азербайджаном. Такие визиты лидеров стран способствуют укреплению дружбы"
– Каха Каладзе