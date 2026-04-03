Ильхам Алиев: отношения Баку и Тбилиси строятся на прочном историческом фундаменте

Грузино-азербайджанские отношения сейчас и в будущем будут уверенно развиваться, такое заявление сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Также, глава Азербайджана отметил, что Баку и Тбилиси всегда поддерживали друг друга в рамках международных организаций.

"Мы всегда поддерживаем друг друга и во всех международных организациях. Как отметил господин Премьер-министр, мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга"

– Ильхам Алиев

Президент АР подчеркнул, что фундаментом крепких отношений между двумя странами являются общие исторические связи: грузинский и азербайджанский народы не одно столетие жили в условиях дружбы и братства, что продолжается и в наше время.

"Сегодня Азербайджан и Грузия, как два независимых государства, уверенно развиваются"

– Ильхам Алиев

Кроме того, азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что его сегодняшний визит в Грузию даст импульс для развития нового этапа стратегического партнерства Баку и Тбилиси.

"Уверен, что мой визит придаст новый импульс отношениям между двумя братскими странами. Вопросы, которые мы сегодня обсудили, еще раз показывают, что Азербайджан и Грузия, как всегда, вместе"

– Ильхам Алиев

В настоящее время проводятся работы по расширению транспортных коридоров, отметил Алиев. Он подчеркнул, что Средний коридор, проходящий через территории Азербайджана и Грузии, имеет огромное значение не только для этих стран, но и для всего Южного Кавказа.