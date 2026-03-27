Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Грузию

В Тбилиси сегодня прибыл Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер совершает государственный визит в Грузию, он проведет встречи с Михаилом Кавелашвили и Ираклием Кобахидзе.

Утром 6 апреля в грузинскую столицу прибыли президент АР Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент АР Мехрибан Алиева. В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели в честь азербайджанского лидера был выстроен почетный караул. Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву в аэропорту встречали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и другие официальные лица.

В рамках госвизита президент Азербайджана лично встретится с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, затем тет-а-тет и в расширенном формате пройдет встреча с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. По итогу встреч будут сделаны заявления для прессы.