Ильхам Алиев выразил соболезнования в посольстве Грузии

В пятницу 27 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в Баку посольство Грузии, где выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

В диппредставительстве Грузии азербайджанского лидера встретил посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе.

Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге, после чего побеседовал с послом. Президент Азербайджана отметил, что Илия II посвятил свою жизнь и деятельность благородным делам и продвижению межрелигиозного диалога. Он подчеркнул, что в Азербайджане всегда будут с уважением чтить его память.

Также азербайджанский лидер коснулся роли почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии в развитии азербайджано-грузинских традиционных отношений дружбы и сотрудничества.

Посол Грузии выразил признательность президенту Азербайджана на визит в посольство и соболезнования.