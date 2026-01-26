Памяти Илии II

Александр Клемент

Смерть католикоса-патриарха всея Грузии Илии II 17 марта потрясла страну и продемонстрировала, кем он был для грузинского народа. Почти 50 лет служения сделали патриарха отцом нации, чей авторитет объединял всех грузин вне зависимости от политических взглядов.

Путь к патриаршеству

Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в глубоко религиозной семье и был назван в честь грузинского царя Ираклия II.

В 1957 году, будучи студентом Московской духовной академии, принял монашеский постриг с именем Илия.

В 1977 году, в возрасте 44 лет, был избран католикосом-патриархом всея Грузии, и занимал престол рекордные 48 лет - дольше, чем кто-либо в истории Грузинской церкви.

Он пришел к руководству Грузинской православной церкви в те времена, когда церковь существовала скорее как символ. Тогда в Грузии было открыто всего около полсотни храмов. Сейчас их более тысячи.

При нем было открыто множество духовных семинарий и построен главный кафедральный собор Святой троицы, ставший символом возрождения веры.

Как патриарх завоевал авторитет?

В стране, пережившей распад СССР, войны, политические кризисы, смену элит, он оставался тем, кому доверяли. Патриарх часто говорил тихо, иногда даже уклончиво. Но именно в этом и заключалась сила: он не разжигал, а удерживал. В регионе, где слова легко превращаются в искры, это редкое качество. Илия II не был харизматиком в привычном медийном смысле. В нем не было ни резкости, ни стремления доминировать. Его сила была в спокойствии, сдержанности и умении говорить так, будто он обращается не к толпе, а к каждому лично.

Для многих он был символом стабильности. Когда менялись президенты, рушились надежды, обострялись конфликты, он оставался над политической борьбой. К его мнению прислушивались все президенты Грузии: от Звиада Гамсахурдии до Михаила Кавелашвили. Илия II сумел сохранить единство церкви и ее независимость, отказавшись от предложений правительства сделать православие государственной религией и перевести церковь на бюджетное финансирование.

В самые тяжелые времена голос патриарха был призывом к миру. В апреле 1989 года, незадолго до разгона демонстрации, он вышел к участникам митинга на проспекте Руставели, призывая к спокойствию.

Во время войны 2008 года он лично участвовал в эвакуации раненых и организации перевозке тел погибших.

Он неизменно называл абхазов и осетин братьями, отказываясь от риторики вражды.

Наследие Илии II

Слишком долгий срок у власти неизбежно делает любую фигуру частью системы. Грузинская церковь стала мощным институтом, но неизбежно приблизилась к государству, что вынуждает задаться вопросом, где заканчивается духовное и начинается политическое.

Илия II не был реформатором в западном смысле, не стремился ломать традицию. Для одних это стало спасением идентичности, для других - тормозом развития. Но и те, и другие признают: без патриарха современная Грузия была бы другой. Его умение быть над конфликтами, иногда даже над ожиданиями, вызывало двойственное чувство: с одной стороны уважение к мудрости, с другой желание большей определенности.

Возможно, именно эта осторожность и позволила ему сохранить то, что он строил десятилетиями. Даже несмотря на критику в адрес церкви за сохранение связей с Московским патриархатом после 2008 года, личный авторитет патриарха оставался непоколебимым. Его называли "нравственным стержнем" страны, который помог грузинскому народу сохранить идентичность в годы тяжелейших испытаний.

Патриарх известен своими неординарными личными инициативами. Самая знаменитая из них – лично крестить третьих и последующих детей в семьях. За время служения у него появилось более 50 тысяч крестников по всей Грузии. Эта традиция не только способствовала улучшению демографической ситуации, но и создала прочную личную связь между патриархом и тысячами грузинских семей. Отношение народа к патриарху почти уникальный случай для постсоветского пространства. Его благословения ждали, к его словам прислушивались даже те, кто не ходил в церковь..

Что будет после?

Люди доверяли не столько институту Церкви, столько патриарху - его интонации, его способу молчать там, где другие говорили бы слишком много. Его не боготворили в буквальном смысле, но к нему относились с доверием, которое не нужно доказывать каждый день.

После смерти патриарха в Грузии был объявлен пятидневный общенациональный траур. На телевидении отменили все развлекательные передачи, по всей стране приспустили государственные флаги. К гробу патриарха в кафедральном соборе Святой Троицы круглосуточно шли десятки тысяч людей. Власти сделали общественный транспорт бесплатным, а из регионов пустили дополнительные поезда и автобусы, чтобы каждый желающий мог проститься.

В день похорон, 22 марта, гроб с телом патриарха пронесли на руках по улицам Тбилиси до древнего Сионского собора. В момент погребения колокола звонили во всех храмах Грузии.

Жизнь Илии II - пример того, как можно удерживать баланс между прошлым и настоящим. Не всегда идеально, не всегда бесспорно, но так, чтобы страна не потеряла себя. Сегодня главный вопрос, который остается в грузинском обществе, не только о будущем церкви, но и о том, возможно ли в принципе появление еще одной такой фигуры.