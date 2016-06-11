Кто и как управляет Грузинской церковью вместо больного патриарха?

Церковь в Грузии исторически была авторитетным институтом, а, основываясь на специальном конституционном соглашении (конкордате), подписанном между государством и Церковью в 2002 году, высшие иерархи ГПЦ влияют не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику Грузии.
Что случилось с патриархом?
93-летний католикос-патриарх всея Грузии Илья II уже несколько лет крайне редко принимает участие в богослужениях даже во время величайших церковных праздников. Иногда святейшего и блаженнейшего буквально на руках доставляют в церкви, однако он никогда не выступает с проповедями и не участвует в молебнах. Патриарх тяжело болен: не способен передвигаться и говорить.
Патриархия ГПЦ несколько раз, на Рождество и на Пасху, распространяла видео с обращением патриарха, но выяснилось, что звук был искусственно сгенерирован и наложен на изображение.
На чем основан авторитет Илии II?
Илья II, стоящий во главе ГПЦ с 1977 года, по-прежнему пользуется непререкаемым авторитетом среди паствы и духовенства. С его именем связана смена эпох:
- возвышение ГПЦ после развала СССР
- строительство множества церквей и монастырей по всей Грузии
- признание Константинопольским патриархатом автокефалии ГПЦ в 1990 году
- привлечение в паству сотен тысяч молодых людей, которые сегодня составляют основу социальной базы ГПЦ.
Сейчас почитаемый всеми, но тяжело больной патриарх не способен принимать решения, руководить церковью и патриархией, поэтому в церковных и общественных кругах возникает законный вопрос, кто принимает важнейшие решения, влияющие на общественную и политическую жизнь.
Внешнеполитические последствия деятельности ГПЦ
Достаточно вспомнить инцидент, произошедший в апреле 2019 года, когда тогдашний президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила монастырский комплекс Давид Гареджи (азербайджанское название Keşikçidağ) и сфотографировалась на фоне азербайджанской части монастырского комплекса вместе с представителями международных организаций.
В грузинской прессе тогда много писали о том, что Зурабишвили предприняла этот шаг, чуть было не приведший к дипломатическому конфликту между Баку и Тбилиси, по просьбе неких иерархов ГПЦ, занимающих в этом вопросе бескомпромиссную позицию.
Кто такой митрополит Шио?
23 ноября 2017 года Илья II назначил митрополита Шио (Муджири) своим местоблюстителем. Теолог Георгий Тигинашвили отмечает:
Решение о назначении местоблюстителя стало причиной непрозрачности управления органами высшего духовенства, в том числе высшего органа ГПЦ - Священного синода
Согласно патриаршему положению от 1995 года, Священный синод собирается лишь раз в год, а весь период до очередного заседания патриарх принимает решения единолично. В нынешних условиях это делает местоблюститель Шио.
Грозит ли ГПЦ раскол?
Поскольку не все члены Священного синода согласны с тем, что владыка Шио достоин занять патриарший престол после Ильи II, среди высшего руководства ГПЦ нарастает противостояние, которое нередко становится достоянием гласности:
- запрет на служение митрополита Чкондидского Петра, выступившего против местоблюстителя Шио
- участившиеся в последнее время проповеди высших иерархов с диаметрально противоположными оценками внешней и внутренней политики Грузии. Так, на днях архиепископ Бодбе владыка Яков призвал власти примирится с оппозицией, продолжающей акции протеста. Несколько других иерархов ГПЦ лично участвуют в этих акциях, но большинство из них лояльны правящей партии «Грузинская мечта».
Размолвки в высшем руководстве церкви, неоднозначное восприятие патриаршего местоблюстителя и претензии нескольких церковных иерархов на патриарший престол, превращают ГПЦ в арену тайной, но ожесточенной борьбы и мешают некогда авторитетному институту выполнять роль, которую он выполнял до болезни Илии II.