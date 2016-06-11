Кто и как управляет Грузинской церковью вместо больного патриарха?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Грузинская православная церковь (ГПЦ) не имеет государственного статуса, но остается одним из самых могущественных институтов, оказывая огромное влияние на политику Грузии. Расскажем, кто и как управляет ГПЦ сегодня, в условиях недееспособности престарелого патриарха Ильи II?

Церковь в Грузии исторически была авторитетным институтом, а, основываясь на специальном конституционном соглашении (конкордате), подписанном между государством и Церковью в 2002 году, высшие иерархи ГПЦ влияют не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику Грузии.

Что случилось с патриархом?

93-летний католикос-патриарх всея Грузии Илья II уже несколько лет крайне редко принимает участие в богослужениях даже во время величайших церковных праздников. Иногда святейшего и блаженнейшего буквально на руках доставляют в церкви, однако он никогда не выступает с проповедями и не участвует в молебнах. Патриарх тяжело болен: не способен передвигаться и говорить.

Патриархия ГПЦ несколько раз, на Рождество и на Пасху, распространяла видео с обращением патриарха, но выяснилось, что звук был искусственно сгенерирован и наложен на изображение.

На чем основан авторитет Илии II?

Илья II, стоящий во главе ГПЦ с 1977 года, по-прежнему пользуется непререкаемым авторитетом среди паствы и духовенства. С его именем связана смена эпох:

возвышение ГПЦ после развала СССР

строительство множества церквей и монастырей по всей Грузии

признание Константинопольским патриархатом автокефалии ГПЦ в 1990 году

привлечение в паству сотен тысяч молодых людей, которые сегодня составляют основу социальной базы ГПЦ.

Сейчас почитаемый всеми, но тяжело больной патриарх не способен принимать решения, руководить церковью и патриархией, поэтому в церковных и общественных кругах возникает законный вопрос, кто принимает важнейшие решения, влияющие на общественную и политическую жизнь.

Внешнеполитические последствия деятельности ГПЦ

Достаточно вспомнить инцидент, произошедший в апреле 2019 года, когда тогдашний президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила монастырский комплекс Давид Гареджи (азербайджанское название Keşikçidağ) и сфотографировалась на фоне азербайджанской части монастырского комплекса вместе с представителями международных организаций.

В грузинской прессе тогда много писали о том, что Зурабишвили предприняла этот шаг, чуть было не приведший к дипломатическому конфликту между Баку и Тбилиси, по просьбе неких иерархов ГПЦ, занимающих в этом вопросе бескомпромиссную позицию.

Кто такой митрополит Шио?

23 ноября 2017 года Илья II назначил митрополита Шио (Муджири) своим местоблюстителем. Теолог Георгий Тигинашвили отмечает:

Решение о назначении местоблюстителя стало причиной непрозрачности управления органами высшего духовенства, в том числе высшего органа ГПЦ - Священного синода

Согласно патриаршему положению от 1995 года, Священный синод собирается лишь раз в год, а весь период до очередного заседания патриарх принимает решения единолично. В нынешних условиях это делает местоблюститель Шио.

Грозит ли ГПЦ раскол?

Поскольку не все члены Священного синода согласны с тем, что владыка Шио достоин занять патриарший престол после Ильи II, среди высшего руководства ГПЦ нарастает противостояние, которое нередко становится достоянием гласности:

запрет на служение митрополита Чкондидского Петра, выступившего против местоблюстителя Шио

участившиеся в последнее время проповеди высших иерархов с диаметрально противоположными оценками внешней и внутренней политики Грузии. Так, на днях архиепископ Бодбе владыка Яков призвал власти примирится с оппозицией, продолжающей акции протеста. Несколько других иерархов ГПЦ лично участвуют в этих акциях, но большинство из них лояльны правящей партии «Грузинская мечта».

Размолвки в высшем руководстве церкви, неоднозначное восприятие патриаршего местоблюстителя и претензии нескольких церковных иерархов на патриарший престол, превращают ГПЦ в арену тайной, но ожесточенной борьбы и мешают некогда авторитетному институту выполнять роль, которую он выполнял до болезни Илии II.