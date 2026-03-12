"Хезболла" готова к затяжной войне с Ираном

В "Хезболле" сообщили, что подготовились к длительному противостоянию с Израилем. В ливанской группировке отметили, что условия мира будут решаться на поле боя.

Ливанская группировка "Хезболла" готова вести продолжительную войну с Израилем. Об этом сообщил в своем видеообращении ее генеральный секретарь Наим Касем.

"Мы подготовились к длительному противостоянию, и на поле боя их ждет сюрприз. Враг увидит нашу мощь, и его угрозы нас не пугают"

– Наим Касем

Он подчеркнул, что конфликт с Израилем можно будет завершить лишь тогда, когда войска этой страны уйдут со всех территорий Ливана. Касем добавил, что для прекращения войны необходимо также освободить пленных.

Лидер "Хезболлы" также обратился к ливанскому правительству с призывом отказаться от политики уступок перед Израилем. Он акцентировал внимание на том, что условия мира будут решаться на поле боя.