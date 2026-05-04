Россияне остерегаются бронировать Туапсе на лето – РСТ

Спрос российских туристов на отдых в Туапсе на предстоящее лето показывает спад в начале мая. Туристы не спешат бронировать туры после разлива нефтепродуктов в море, рассказали в РСТ.

Туристы не спешат покупать путевки в Туапсе и ближайшие курортные поселки, несмотря на то, что их не затронул разлив нефти, поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как пояснила эксперт РСТ, директор по продукту туроператора "Мультитур" Евгении Кизей, поначалу туристы аннулировали бронирования в Туапсе, узнав о разливе нефтепродуктов, выбирали другие курорты для отдыха, сейчас ситуация другая и переориентироваться россиянами сложнее.

"Все остальное уже сейчас довольно дорого, в том числе Крым, где уже закончились бюджетные места. Многие туристы готовы ждать, понимая, что по тем же деньгам они вряд ли сейчас могут что-то приобрести, так как покупали отдых в рамках раннего бронирования или по акциям"

– Евгения Кизей

При этом в самом Туапсе обычно никто не отдыхает, а в поселках Туапсинского района вода чистая, туда мазут не добрался.

На начало апреля спрос на Туапсе был выше прошлогоднего на 25%, сейчас – ниже на 43%, следует из данных платформы для отельеров Travelline.