Вестник Кавказа

Российское генконсульство в Исфахане возвращается к работе

Карта Ирана с Ормузским проливом
© Фото: “Вестник Кавказа“
В городе Исфахан в Иране с 6 мая возобновит работу генеральное консульство России. Работа консульства была приостановлены 15 марта.

Возобновляет работу генеральное консульство РФ в иранском Исфахане, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

"Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая 2026 года"

– генконсульство РФ

В диппредставительстве уточнили, что "в соответствии с установленным графиком" будет производиться личный прием граждан.

Российское генконсульство в Исфахане 15 марта сообщило о приостановке деятельности в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана.

