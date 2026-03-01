Российское генконсульство в Исфахане возвращается к работе

В городе Исфахан в Иране с 6 мая возобновит работу генеральное консульство России. Работа консульства была приостановлены 15 марта.
Возобновляет работу генеральное консульство РФ в иранском Исфахане, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.
"Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая 2026 года"
– генконсульство РФ
В диппредставительстве уточнили, что "в соответствии с установленным графиком" будет производиться личный прием граждан.
Российское генконсульство в Исфахане 15 марта сообщило о приостановке деятельности в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана.