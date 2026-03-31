Летевшие в Дубай рейсы перенаправлены в Оман

В Омане приземлилось несколько самолетов, принадлежащих международным авиакомпания. Все они направлялись в Дубай.
Ряд летевших в Дубай самолетов перенаправлены в столицу Омана. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
В частности, в Маскате совершило посадку воздушное судно авиакомпании Emirates, летевшее из Лондона в Дубай.
Кроме того, в столице Омана приземлился лайнер авиаперевозчика Kam Air, следовавший из Кабула в Дубай.
При этом аэропорты Дубая продолжают принимать некоторые рейсы.
Ранее сегодня сообщалось, что силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов сбили ракеты, выпущенные со стороны Ирана.