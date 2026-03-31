Вестник Кавказа

Летевшие в Дубай рейсы перенаправлены в Оман

Вид на Маскат
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Омане приземлилось несколько самолетов, принадлежащих международным авиакомпания. Все они направлялись в Дубай.

Ряд летевших в Дубай самолетов перенаправлены в столицу Омана. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

В частности, в Маскате совершило посадку воздушное судно авиакомпании Emirates, летевшее из Лондона в Дубай.

Кроме того, в столице Омана приземлился лайнер авиаперевозчика Kam Air, следовавший из Кабула в Дубай.

При этом аэропорты Дубая продолжают принимать некоторые рейсы.

Ранее сегодня сообщалось, что силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов сбили ракеты, выпущенные со стороны Ирана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1035 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.