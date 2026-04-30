Бессент: Иран может начать консервацию нефтяных скважин

В Тегеране скоро могут приступить к консервации своих буровых скважин, такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.
По его мнению, это может произойти уже в течение следующей недели.
Этот процесс неизбежен в связи с быстрым заполнением нефтехранилищ Ирана на фоне продолжающейся американской морской блокады Ормузского пролива, отметил Бессент.
"Они (иранцы - прим. ред.) быстро заполняют свои хранилища, и по мере того, как это будет происходить, им придется закрывать нефтяные скважины, что, по нашему мнению, может начаться уже на следующей неделе"
– Скотт Бессент
Также он предположил, что цены на нефть после завершения американо-израильской войны против Ирана упадут и будут ниже, чем в начале 2026 года.
Это произойдет по причине выхода Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК+.
"Цены на нефть по завершении конфликта будут значительно ниже, чем они были в начале этого года или в любой момент времени в 2020 или 2025 году"
– Скотт Бессент