Бессент: Иран может начать консервацию нефтяных скважин

В министерстве финансов Соединенных Штатов считают, что в Иране в скором времени могут начать консервировать нефтяные скважины из-за быстрого заполнения нефтехранилищ.

В Тегеране скоро могут приступить к консервации своих буровых скважин, такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.

По его мнению, это может произойти уже в течение следующей недели.

Этот процесс неизбежен в связи с быстрым заполнением нефтехранилищ Ирана на фоне продолжающейся американской морской блокады Ормузского пролива, отметил Бессент.

"Они (иранцы - прим. ред.) быстро заполняют свои хранилища, и по мере того, как это будет происходить, им придется закрывать нефтяные скважины, что, по нашему мнению, может начаться уже на следующей неделе"

– Скотт Бессент

Также он предположил, что цены на нефть после завершения американо-израильской войны против Ирана упадут и будут ниже, чем в начале 2026 года.

Это произойдет по причине выхода Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК+.

"Цены на нефть по завершении конфликта будут значительно ниже, чем они были в начале этого года или в любой момент времени в 2020 или 2025 году"

– Скотт Бессент