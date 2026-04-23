Война США против Ирана 2026: морская блокада и нефть

Почему США начали морскую блокаду Ирана, как сократился экспорт нефти Ирана в условиях блокады, сколько нефти может хранить Иран, сократит ли Иран добычу нефти, есть ли альтернатива Ормузскому проливу, что происходит с портом Чабахар, почему переговоры США и Ирана провалились, а также каковы последствия блокады Ормузского пролива?

Несмотря на действующее между США и Ираном соглашение о прекращении огня, перспективы достижения постоянного мирного урегулирования остаются призрачными. Взаимная блокада Ормузского пролива продолжает дестабилизировать глобальные поставки энергоносителей, а будущее иранской ядерной программы по-прежнему не определено.

Почему США начали морскую блокаду Ирана?

Более чем две недели назад США ввели полную военно-морскую блокаду иранских портов. Главный мотив Вашингтона - лишить Тегеран нефтяных доходов, по оценкам, возросших после закрытия пролива для других перевозчиков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент рассказал, что хранилища на острове Харк, откуда экспортируется 90% иранской нефти, будут скоро заполнены, что неминуемо остановит работу иранских скважин. Администрация США также предприняла практические шаги: с начала блокады американские силы брали под контроль связанные с Тегераном танкеры вблизи пролива и перенаправляли. По данным CENTCOM, на сегодняшний день США перехватили уже 42 судна.

Экспорт нефти Ирана в условиях блокады сократился?

По данным компании Kpler, в прошлом марте Исламская Республика экспортировала 1,84 млн баррелей в сутки, в апреле - 1,71 млн баррелей в сутки, тогда как среднесуточный показатель за 2025 год составлял 1,68 млн б/с. Однако после введения морской блокады объем погрузки обрушился примерно на 70%: к концу месяца экспорт упал примерно до 567 тысяч баррелей в сутки. Спутниковые данные, проанализированные Центром глобальной энергетической политики Колумбийского университета, указывают, что с 13 по 21 апреля запасы в хранилищах выросли более чем на 6 млн баррелей, причем с 17 по 21 апреля прирост достигал 1,7 млн баррелей в сутки. Иными словами, на определенном этапе возможность экспорта нефти Ираном резко снизилась.

Сколько нефти может хранить Иран?

По данным Facts Global Energy, производственная мощность иранских нефтеперерабатывающих заводов составляет 2,6 млн баррелей в сутки, а до войны страна качала свыше 3 млн баррелей сырой нефти в сутки, из которых чуть более половины направлялось на внутренний рынок. Остров Харк, который служит главным экспортным хабом, способен вместить порядка 30 млн баррелей. По состоянию на начало прошлой недели его резервуары были заполнены примерно на 74%. Обычно нефтяные компании избегают заполнения более чем на 80%, однако Иран уже превышал этот порог: в апреле 2020 года, во время пандемии, запасы на Харке достигли почти 90% - исторического максимума.

Помимо наземных резервуаров, Тегеран располагает плавучими хранилищами - пришвартованными судами, способными вместить около 127 млн баррелей. По оценке Kpler, неиспользованных мощностей хранения хватит лишь на 12-22 дня, а к середине мая добыча может сократиться дополнительно на 1,5 млн баррелей в сутки, что в совокупности с уже произведенными сокращениями способно уронить производство с примерно 2,75 млн баррелей в сутки до 1,2-1,3 млн баррелей в сутки. Goldman Sachs оценивает, что Иран уже сократил добычу на величину до 2,5 млн баррелей в сутки. Консалтинговая фирма Wood Mackenzie дает Ирану около трех недель до полного исчерпания емкостей. В качестве временной меры государственная нефтяная компания Ирана расконсервировала заброшенные резервуары на южных хабах Ахваз и Асалуйе, а также вернула в строй супертанкер, списанный несколько лет назад, пришвартовав его у острова Харк для использования в качестве плавучего хранилища.

Иран сократит добычу нефти?

Аналитики полагают, что сокращение добычи будет постепенным, нарастая к маю, однако в перспективе остановка скважин несет серьезные технические риски. Около половины иранских нефтяных месторождений относятся к категории стареющих низконапорных пластов. Прекращение откачки ведет к падению пластового давления, проникновению воды или газа в продуктивные слои и необратимому изменению характера потока, что делает часть нефти значительно более трудной и дорогой для последующего извлечения - либо вовсе недоступной в будущем.

Консалтинговая компания Rystad Energy предупреждает, что длительные остановки могут привести к перманентной потере мощностей. Возобновление добычи, в свою очередь, сопряжено с медленным и дорогостоящим ремонтом корродированного оборудования и очисткой забитых трубопроводов. Кроме того, снижение экспорта неизбежно сократит приток твердой валюты в иранскую экономику, и без того пострадавшую от недель войны, месяцев внутренних волнений и десятилетий международных санкций.

Есть ли альтернатива Ормузскому проливу?

Международная морская организация охарактеризовала сложившуюся в Персидском заливе ситуацию как беспрецедентный со времен Второй мировой войны кризис: около 20 тысяч моряков заблокированы на примерно 2 тысячах судов.

Примерно 90% международной торговли Ирана приходится на морские перевозки через Персидский залив, которые невозможно быстро заменить ни сухопутным, ни воздушным транспортом. Железнодорожные и автомобильные коридоры значительно уступают морскому транспорту в масштабе и эффективности: перенаправление грузов по суше требует времени, ведет к росту потребительских цен и потерям скоропортящихся продуктов.

Тем не менее некоторые меры уже принимаются: Иран изучает возможность поставок нефти в Китай по железной дороге. Российско-иранские экономические отношения продолжают укрепляться: ключевой инфраструктурной опорой двух стран выступает МТК "Север-Юг", позволяющий доставлять грузы из южных российских портов через Каспийское море в иранский Бендер-Энзели и далее по железной дороге или автотранспортом.

Что происходит с портом Чабахар?

Порт Чабахар, расположенный на юго-востоке Ирана, долгое время был центральным элементом индийских экономических и стратегических амбиций. Индия инвестировала в его оснащение не менее $120 млн и рассматривала его как способ обхода Пакистана для доступа к Афганистану и Центральной Азии, а также как противовес китайскому порту Гвадар в 140 км восточнее. Однако в сентябре 2025 года администрация Трампа отозвала все исключения из санкций, связанных с Ираном, включая Чабахар. Нью-Дели добился продления исключения на полгода, но, по имеющимся сведениям, взамен пообещал свернуть операции. Срок истек 26 апреля, и официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подтвердил, что вопрос обсуждается как с Тегераном, так и с Вашингтоном.

Косвенными подтверждениями выхода Индии из проекта стали отставка назначенных Нью-Дели руководителей компании-оператора India Ports Global Ltd, а также отсутствие бюджетных ассигнований на Чабахар в союзном бюджете на 2026-2027 финансовый год. Индийская оппозиция обвинила правительство Моди в том, что оно уступило давлению США и бесцеремонно отказалось от жизненно важного стратегического актива. Рассматривается возможность передачи доли государственной IPGL иранскому оператору с прицелом на возвращение после снятия санкционного режима, однако сделка пока не заключена.

Почему переговоры США и Ирана провалились?

Несмотря на прекращение активных боевых действий при посредничестве Пакистана, дипломатический процесс фактически буксует. Ключевым камнем преткновения остается ситуация вокруг Ормуза. Практически с началом боевых действий Иран фактически перекрыл пролив, а затем начал взимать плату за проход с коммерческих судов. Иранский парламент уже заявил, что в казну поступили первые доходы от этих сборов, а центральный банк страны открыл спецсчета для их зачисления. В ответ на это США ввели свою военно-морскую блокаду, целью которой является прекращение любого судоходства в иранские порты и из них. Формально Вашингтон заявляет, что не препятствует проходу судов, не уплачивающих дань Тегерану.

Таким образом, возникла патовая ситуация, которую в МИД Катара уже охарактеризовали как "замороженный конфликт". В его рамках пролив используется обеими сторонами как инструмент экономического удушения оппонента, и любое перемирие остается хрупким, допускающим возможность возобновления насилия. Трамп обозначил готовность приостановить масштабную военную кампанию, но сохранить за собой право наносить точечные удары по необходимости. В условиях, когда ни одна из сторон не может претендовать на безоговорочную победу, формат вялотекущего конфликта с периодическими эскалациями рассматривается как наиболее вероятный, хотя и деструктивный, сценарий.

Каковы последствия блокады Ормузского пролива?

Взаимная блокада Ормузского пролива усугубила вызванный войной энергетический кризис. Экономические последствия выходят далеко за пределы США и региона. Глава Программы развития ООН Александер Де Кроо заявил, что война между США и Израилем против Ирана спровоцировала резкий рост цен на энергоносители и удобрения. Согласно исследованию ПРООН, даже если бы конфликт завершился через шесть недель после начала, около 32 млн человек в 160 странах мира оказались бы за чертой бедности из-за вторичных экономических эффектов.

По оценкам организации, для поддержки наиболее уязвимых групп населения требуется около $6 млрд субсидий. Особенно тяжелый удар приходится по странам Африки к югу от Сахары, некоторым государствам Азии (Бангладеш, Камбоджа), а также малым островным развивающимся государствам, которые критически зависят от импорта продовольствия и энергоносителей.