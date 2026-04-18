Война США против Ирана 2026: блокада портов, Китай и дипломатический тупик

Расскажем, почему началась блокада Ирана со стороны США и какой был ответ Ирана на блокаду, выдержит ли Иран блокаду США, как долго США может поддерживать блокаду Ирана, помогает ли Китай Ирану в войне с США, каковы ассиметричные методы войны Ирана, а также что с переговорами США и Ирана.

Почему началась блокада Ирана со стороны США?

США приступили к военно-морской блокаде иранских портов 13 апреля. В рамках этой операции американские военные открыли огонь и захватили танкер под иранским флагом вблизи Ормузского пролива, а также начали перенаправлять в открытом море суда, перевозящие грузы в Иран или из него. Позиция Белого дома, обнародованная 24 апреля, звучит как "никого не впускать, никого не выпускать", что подчеркивает стремление Вашингтона установить полный контроль над морским трафиком в иранских водах.

Согласно заявлениям Пентагона, иранский военно-морской потенциал был значительно ослаблен, а силы США и их союзников продолжают доминировать на ключевых морских маршрутах. По данным Центком США, за первые пару суток блокады были развернуты десять судов, а к 25 апреля этот показатель вырос до 34.

Какой был ответ Ирана на блокаду?

Иран квалифицировал эти действия как равносильный пиратству незаконный акт, и ввел ответные меры. Тегеран закрыл Ормузский пролив для всех иностранных судов, захватив несколько судов под иностранными флагами. Исключение было сделано лишь для государств, сочтенных "дружественными". Дополнительным рычагом воздействия стало создание системы взимания платы за проход через пролив. Ставка сбора для некоторых судов достигает $2 млн, а сама плата может взиматься в китайских юанях. О поступлении первых доходов от этих сборов на счета Центрального банка Ирана было объявлено 23 апреля. При этом российские суда от транзитных сборов Тегеран освободил.

Выдержит ли Иран блокаду США?

Несмотря на блокаду, Иран подошел к кризису с существенным запасом прочности. В предшествовавший блокаде месяц страна заработала не менее $4,97 млрд от нефтяного экспорта - примерно на 40% больше, чем в более ранние периоды, благодаря тому, что мировые цены на иранские сорта нефти устойчиво держались выше отметок в $90-$100 за баррель. Ключевым буфером остается значительный объем нефти, уже находящейся "на плаву".

По разным оценкам, объем иранской сырой нефти на танкерах, которые покинули Персидский залив до введения блокады, составляет от 160 до 183 млн баррелей. География размещения этого флота обширна: примерно 14,7 млн баррелей находится в Персидском заливе, 11,9 млн - в Оманском заливе, 9 млн - в Аравийском море, а остальные объемы рассредоточены вплоть до Малаккского пролива и Южно-Китайского моря.

Эти запасы способны обеспечить непрерывный поток доходов Тегерана как минимум до этого августа. Для управления ситуацией с хранением Иран использует имеющиеся на суше резервуары, способные вместить примерно 20 дней текущей добычи, а также задействовал списанный 30-летний супертанкер NASHA, который был возвращен в строй в качестве плавучего хранилища.

Как долго США может поддерживать блокаду Ирана?

Способность США продолжать операцию зависит не только от военных, но и от внутриполитических факторов. Ключевым остается крайний срок 1 мая 2026 года, установленный Резолюцией о военных полномочиях 1973 года. Согласно этому закону, президент имеет право развертывать вооруженные силы в зоне боевых действий без санкции Конгресса не более 60 дней, после чего он обязан либо получить одобрение законодателей, либо прекратить операцию. Перспективы получения такого одобрения остаются туманными из-за глубоких партийных разногласий в Конгрессе.

Показательным стало голосование 15 апреля, когда Сенат отклонил (52 против 47) уже четвертую двухпартийную резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента в отношении Ирана. При этом ряд влиятельных республиканцев заявили, что не поддержат продолжение боевых действий за пределами 60-дневного окна без одобрения Конгресса, ссылаясь как на исторические прецеденты, так и на конституционные основания. В истории США уже были случаи, когда исполнительная власть обходила подобные ограничения. В 1999 году Билл Клинтон проводил 79-дневную военную кампанию в Югославии без одобрения Конгресса, а в 2011 году администрация Барака Обамы аргументировала продолжение операции в Ливии тем, что она не подпадает под юридическое определение "боевых действий" в рамках Резолюции о военных полномочиях.

Китай помогает Ирану в войне с США?

Китай остается крупнейшим торговым партнером Исламской Республики и основным покупателем иранской нефти, импортируя, по разным оценкам, 80-90% экспорта ИРИ. Стратегические отношения двух стран закреплены 25-летним соглашением о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в 2021 году. Одновременно Пекин на протяжении последнего десятилетия планомерно укреплял экономические связи с арабскими государствами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, а также сохраняет статус одного из ключевых торговых партнеров Израиля и самих США.

В Пекине недвусмысленно выразили отношение к блокаде Ирана. Министерство иностранных дел КНР назвало действия США по блокированию иранских портов "опасными и безответственными", а глава китайской дипломатии Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи призвал Тегеран гарантировать свободу и безопасность международного судоходства через Ормузский пролив.

Позиция Китая отличается последовательным прагматизмом: с одной стороны, он поддерживает суверенные права Ирана как прибрежного государства, с другой - требует восстановления нормального транзита, от которого критически зависят его собственные энергопоставки (более 40% импорта сырой нефти КНР поступает с Ближнего Востока). Параллельно Пекин форсирует переговоры о создании зоны свободной торговли с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и готовится к проведению второго китайско-арабского саммита.

Вашингтон, в свою очередь, стремится усилить давление на китайский импорт иранской нефти. 24 апреля США ввели санкции против одного китайского нефтеперерабатывающего завода и 40 судов, связанных с иранской нефтяной торговлей. При этом аналитики отмечают, что Китай, скорее всего, продолжит закупки иранской нефти до тех пор, пока сохраняется физическая возможность ее доставки, а США вряд ли пойдут на чрезмерно агрессивную эскалацию в Южно-Китайском море в преддверии планируемой встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Каковы ассиметричные методы войны Ирана?

Вооруженные силы Ирана, и прежде всего КСИР, адаптировались к многомесячным американо-израильским ударам, сделав ставку на асимметричные методы ведения войны. По оценкам профильных источников, Иран создал многоуровневую систему обороны, мобилизовав, по некоторым данным, более 17 млн добровольцев в дополнение к регулярным воинским и военизированным формированиям.

В ходе конфликта иранские силы наносили целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре Израиля и стран Персидского залива, а также атаковали американские центры обработки данных технологических компаний, включая объекты Amazon в ОАЭ и Бахрейне. Важным элементом психологического давления стала публикация 22 апреля карты подводных интернет-кабелей в районе Ормузского пролива. Эти кабели, по которым передается более 97% мирового интернет-трафика, рассматриваются как критический элемент современной цифровой инфраструктуры, уязвимый для асимметричных атак. Наряду с этим иранские силы установили морские мины в акватории пролива для дальнейшего нарушения судоходства.

Утверждается, что командование КСИР во главе с бригадным генералом Ахмадом Вахиди неоднократно блокировало попытки более прагматично настроенных официальных лиц, включая Галибафа, занять более гибкую переговорную позицию, и готово к возобновлению боевых действий в случае необходимости.

Что с переговорами США и Ирана?

На данный момент дипломатическая активность вокруг американо-иранского конфликта сосредоточена в Исламабаде, однако дальнейший прямой диалог между Вашингтоном и Тегераном пока что остается под вопросом.

Хотя глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее прибыл в пакистанскую столицу, встречи с представителями США не планируют. Позиция Тегерана заключается в передаче своих условий через пакистанских посредников, а не в прямых консультациях.

Ранее сторонам при посредничестве Пакистана удалось согласовать двухнедельное прекращение огня, вступившее в силу 8 апреля. Перемирие должно было истечь 22 апреля, однако администрация США в одностороннем порядке объявила о бессрочном продлении режима прекращения огня, сохранив при этом военно-морскую блокаду. Тегеран выдвинул встречные условия. Спикер парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил, что полное прекращение огня возможно только при снятии блокады, а требование США об открытии пролива в текущих условиях невыполнимо.

В последние дни Дональд Трамп неоднократно заявлял о "серьезном расколе" в иранском руководстве, указывая на наличие внутренней борьбы между "умеренными силами" и "сторонниками жесткой линии". На это президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи опубликовали серию заявлений, в которых отвергли наличие в стране фракционного деления. При этом в СМИ появилась информация о том, что Галибаф якобы отстранен от курирования международных переговоров после вмешательства КСИР, и подал в отставку, а внутри иранского руководства продолжаются подковерные столкновения.

По состоянию на 26 апреля ситуация характеризуется состоянием стратегического тупика. США, опираясь на военно-морское превосходство, пытаются задушить иранскую экономику блокадой, однако Тегеран демонстрирует способность держаться еще несколько месяцев за счет накопленных резервов и альтернативных источников дохода, включая систему транзитных сборов.