Стрельба на вечере с участием Трампа в Вашингтоне: что известно

В Вашингтоне произошла атака на гостиницу, где проходил вечер с участием президента США и высокопоставленных членов администрации. Нападавший задержан, ранен сотрудник Секретной службы.

В ночь на воскресенье гостиница Washington Hilton в Вашингтоне подверглась нападению. В это время здесь проходил банкет в честь журналистов Белого дома, на котором присутствовали лидер США Дональд Трамп с женой и сотрудники администрации.

На нападение отреагировали сотрудники Секретной службы США, которым удалось обезвредить и задержать стрелявшего. Один из агентов получил ранение.

По словам Трампа, он покинул гостиницу в целях безопасности. Начато расследование.

Президент США высказал предположение, что у нападавшего не было сообщников. По словам политика, нападение не связано с ситуацией вокруг Ирана и внешнеполитическими событиями, однако он заявил, что это показатель его влияния на страну.

"Они пытаются убить тех президентов, которые оказывают наибольшее влияние на страну"

– Дональд Трамп

По данным СМИ, задержанным оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Мужчина ранее остановился в Washington Hilton, при нем обнаружено несколько видов оружия. Следствию предстоит установить мотивы и детали нападения.

Сейчас на месте нападения работают криминалисты, гостиница оцеплена. Несостоявшийся праздничный вечер перенесен на другую дату.