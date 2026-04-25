Путин на встрече с Аракчи: РФ намерена продолжать стратегические отношения с Ираном

Владимир Путин провел встречу с Аббасом Аракчи. Стороны обсудили текущий конфликт Ирана и США, а также договорились о дальнейшем развитии отношений.

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. 

Путин заявил, что Москва продолжит прилагать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, а также содействовать интересам Ирана и стран региона. 

Президент России поблагодарил Аракчи за послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, попросив главу дипведомства передать ответное пожелание здоровья и благополучия.  

Москва готова к дальнейшему выстраиванию стратегических отношений с Тегераном, отметил российский президент. 

Владимир Путин также выразил надежду, что иранский народ справится с испытаниями и достигнет мира. По словам российского лидера, Иран героически отстаивает свой суверенитет.  

"Конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний - и наступит мир"

– Владимир Путин 

Что сказал Аббас Аракчи? 

Глава иранской дипломатии выразил благодарность России за поддержку в сложный период военного противостояния.  

"Всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудную минуту стоят рядом с Ираном. Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики"

– Аббас Аракчи 

Аббас Аракчи высказался о важности отношений с Москвой, а также заявил о дальнейшем укреплении связей между странами. 

По словам главы дипведомства, иранский народ демонстрирует мужество и сможет выстоять в военном конфликте. 

Напомним, что Аббас Аракчи с 24 апреля посетил Пакистан и Оман. Глава иранской дипломатии заявил, что на встрече в Санкт-Петербурге планирует обсудить пути решения ближневосточного кризиса.

