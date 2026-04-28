Трамп положительно оценил разговор с Путиным

Американский президент назвал успешным прошедший телефонный разговор со своим российским коллегой и заявил о положительных перспективах развития сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп дал оценку прошедшему разговору с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем заявил на мероприятии в Белом доме.

По словам американского президента, диалог был очень хорошим.

"У нас состоялся очень хороший разговор"

— Дональд Трамп

Как отметил глава США, Владимир Путин заинтересован в продолжении диалога по украинскому урегулированию. Российская сторона выступает за скорое завершение конфликта на Украине.

Также, Трамп допустил возможность того, что конфликт на Украине и военная операция на Ближнем Востоке могут завершиться примерно в одни и те же сроки.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.

