Трамп положительно оценил разговор с Путиным

Американский президент назвал успешным прошедший телефонный разговор со своим российским коллегой и заявил о положительных перспективах развития сотрудничества.
Президент США Дональд Трамп дал оценку прошедшему разговору с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем заявил на мероприятии в Белом доме.
"У нас состоялся очень хороший разговор"
— Дональд Трамп
Как отметил глава США, Владимир Путин заинтересован в продолжении диалога по украинскому урегулированию. Российская сторона выступает за скорое завершение конфликта на Украине.
Также, Трамп допустил возможность того, что конфликт на Украине и военная операция на Ближнем Востоке могут завершиться примерно в одни и те же сроки.
Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.