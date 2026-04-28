Инвестиции в Южную Осетию обеспечит новая госпрограмма

В Южной Осетии вскоре будет принята Государственная программа социально-экономического развития до 2030 года, в рамках которой заработает инфраструктура для привлечения инвестиций в республику.

Власти Южной Осетии в скором времени создадут в стране новую инфраструктуру, которая будет заниматься привлечением инвестиций, заявил на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026) председатель правительства страны Дзамболат Тадтаев.

"Совместно с Российской Федерацией у нас идет второй этап - это реализация Госпрограммы на 2026-2030 годы, где мы создаем инфраструктуру, чтобы привлечь новые инвестиции на территорию республики и реализовать там инвестиционные проекты"

- Дзамболат Тадтаев

Работа Южной Осетии на КИФ-2026 не ограничивается планами – республика отчитывается о действующих инвестиционных проектах, находящихся на разных стадиях реализации, отметил глава правительства, передает ТАСС.

Стенд Северной Осетии демонстрирует Национальную экспортную платформу, которая в режиме единого окна будет работать с местными предпринимателями, продвигающими свою продукцию на рынках как Российской Федерации, так и других стран, - поведал Тадтаев.

В рамках КИФ-2026 экспортная платформа республики уже заключила два соглашения - с "Кавказ.РФ" и Фондом выставочной и презентационной деятельности Северной Осетии, решается вопрос о подписании соглашения для налаживания вопросов взаимодействия с Российским экспортным центром, добавил Дзамболат Тадтаев.