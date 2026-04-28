Вашингтон продлил лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла"

Американское министерство финансов еще раз продлило время действия лицензии на переговоры, связанные с продажей зарубежных активов "Лукойла".

Минфин США снова приняло решение продлить срок действия лицензии, распространяющейся на переговоры о продаже заграничных активов "Лукойла", текст генеральной лицензии опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина.

Сначала срок действия лицензии был до 17 января. Потом она несколько продлевалась. В предыдущий раз срок ее действия был увеличен до первого мая. Согласно сегодняшнему решению, лицензия будет действовать до 30 мая.

Напомним, что в октябре минувшего года США внесли "Лукойл", Роснефть и их 34 "дочки" в новый пакет санкций. Однако позже OFAC выпустило лицензию на переговоры о продаже Lukoil International GmbH" и ее активов.