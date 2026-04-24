Свыше 200 тыс человек обратились за помощью в Дагестане после наводнения

Около 200 тыс граждан Дагестана пострадали во время наводнений, об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании с правкомиссией по вопросам социально-экономического развития СКФО в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Он утоснил, что эти граждане обратились за помощью в местные органы власти.

"На сегодняшний день признаны пострадавшими и обратились за помощью более 200 тыс граждан"

— Сергей Меликов

Глава Республики Дагестан отметил, что всего в результате паводков повреждено порядка 8 тыс домов.

По его словам, некоторые из поврежденных объектов не подлежат восстановлению, даже частичному.

"Мы понимаем, что среди домов, которые подлежат ремонту, к сожалению, есть и полностью разрушенные дома. И в этом отношении те дома, которые пострадали, во многом не имеют соответствующих нормативных документов"

— Сергей Меликов

Он сообщил, что по распоряжению президента Владимира Путина власти Дагестана проводят оценку ущерба, а также устанавливают меры, которые позволили бы обеспечить компенсационными выплатами пострадавших.

Кроме того, от паводков погибло более 1 тыс голов крупного и мелкого рогатого скота также оповестил Сергей Меликов.