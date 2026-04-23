Каспий должен оставаться зоной мира – глава МИД РФ

Мир и сотрудничество должны по-прежнему царить на Каспийском море, такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что начатая США и Израилем война против Ирана максимально негативно отразилась и на Каспийском море, и на его побережье.

Министр решительно осудил удар, нанесенный США и Израилем по инфраструктуре морского порта Энзели. Лавров напомнил, что эта гавань важна для торговли и логистики всех пяти прикаспийских стран.