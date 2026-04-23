Каспий должен оставаться зоной мира – глава МИД РФ

Каспий должен оставаться зоной мира – глава МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Каспийское море должно продолжать представлять собой место для мира и сотрудничества.

Мир и сотрудничество должны по-прежнему царить на Каспийском море, такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что начатая США и Израилем война против Ирана максимально негативно отразилась и на Каспийском море, и на его побережье.

"Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества"

– Сергей Лавров

Министр решительно осудил удар, нанесенный США и Израилем по инфраструктуре морского порта Энзели. Лавров напомнил, что эта гавань важна для торговли и логистики всех пяти прикаспийских стран.

