США хотят победы над Ираном с "большим отрывом" – Трамп

Президент США заявил в очередной раз о победе над Ираном. При этом он подчеркнул, что теперь Вашингтон хочет добиться более убедительной победы.

Соединенные Штаты уже одержали победу над Ираном, но сейчас хотят победить с еще "большим отрывом". Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

"Мы уже выиграли в войне, но я хочу победить с еще большим отрывом"

– президент США

Ранее в объединенном комитете начальников штабов Пентагона сообщили, что слова о полном разгроме военно-морских сил Ирана не совсем верны, поскольку у Исламской Республики еще имеется часть быстроходных боевых катеров.

Напомним, США и Иран объявили о 14-дневном прекращении огня 8 апреля, а 21 апреля Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.