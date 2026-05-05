КСИР озвучил условие для безопасного прохода судов через Ормузский пролив

В КСИР Ирана сообщили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. При этом уточняется, что это станет возможным только после нейтрализации существующих угроз.

Иран сможет обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив после того, как будет нейтрализована угроза со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сказано в заявлении, размещенном на страницах в социальных сетях Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана.

"После нейтрализации угроз со стороны агрессоров (США и Израиль) и введения новых правил станет возможен безопасный и стабильный транзит через пролив"

– ВМС КСИР

В заявлении также содержится благодарность капитанам и судовладельцам, которые соблюдают иранские правила в Ормузском проливе. ВМС также поблагодарили их за вклад в региональную морскую безопасность.

Напомним, накануне руководство Ирана объявило о запуске нового порядка прохода судов через Ормуз. Владельцы судов теперь получат в электронном виде правила прохода через пролив.