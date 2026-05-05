КСИР озвучил условие для безопасного прохода судов через Ормузский пролив

Иран сможет обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив после того, как будет нейтрализована угроза со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сказано в заявлении, размещенном на страницах в социальных сетях Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана.
"После нейтрализации угроз со стороны агрессоров (США и Израиль) и введения новых правил станет возможен безопасный и стабильный транзит через пролив"
– ВМС КСИР
В заявлении также содержится благодарность капитанам и судовладельцам, которые соблюдают иранские правила в Ормузском проливе. ВМС также поблагодарили их за вклад в региональную морскую безопасность.
Напомним, накануне руководство Ирана объявило о запуске нового порядка прохода судов через Ормуз. Владельцы судов теперь получат в электронном виде правила прохода через пролив.