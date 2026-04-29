Диалог с Грузией нужен сейчас уже самому ЕС – Папуашвили

Площадь Гранд-Плейс в Брюсселе
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Шалва Папуашвили заявил о заинтересованности Евросоюза в диалоге с Грузией. Он подчеркнул, что сейчас это больше нужно самому ЕС.

Европейский союз сам заинтересован в диалоге с Грузией. Такое заявление сделал 5 мая председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что Брюсселю сейчас нужен этот диалог, так как он теряет собственные позиции в мире

"Прежде всего, диалог с Грузией отвечает интересам Евросоюза, поскольку наша страна является звеном, связывающим Евросоюз с теми ресурсами или маршрутами, которые важны для экономики ЕС, которая сегодня находится в стагнации"

– Шалва Папуашвили

Он также указал на то, что Евросоюз перестал быть ведущим игроком глобальной политики.

"Евросоюз фактически полностью утратил свою роль в мировой политике. Мы видим, что их мнение больше не учитывается по важным, глобальным вопросам. И даже в региональных вопросах им не особо дают слово"

– председатель парламента Грузии

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о важности Южного Кавказа для ЕС, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке. Говоря о Грузии, она отметила, что руководство этой страны движется в настоящее время в неверном направлении.

