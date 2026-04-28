Производство сельхозпродукции в КБР превысило 9 млрд рублей

За I квартал 2026 года сельхозпроизводство в Кабардино-Балкарии достигло 9 млрд рублей, увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство сельскохозяйственной продукции в Кабардино-Балкарии в первом квартале 2026 года составило 9 млрд рублей, что на 3,8% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года. Об этом сообщается в материалах Северо-Кавказстата.

За первые три месяца этого года основной рост аграрного производства в республике пришелся на продукцию животноводства. В частности, производство скота и птицы на убой выросло на 5,1% и составило 26,9 тыс т. Выпуск яиц увеличился на 3,3% и достиг 46 млн штук, а производство молока выросло на 1,6% до 102,3 тыс т.

К началу апреля общее поголовье скота и птицы во всех хозяйствах региона насчитывало 273,5 тыс голов. Этот показатель остался практически на том же уровне, что и в прошлом году.