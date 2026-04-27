В Дагестане восстановили более 140 поврежденных паводками дорог

Дорожные службы Дагестана восстановили движение автомобилей на 141 участке трасс, которые ранее перекрыли из-за масштабных ливней и наводнений в регионе. Об этом сообщает "Дагестанавтодор" на своей странице в соцсети.

"По состоянию на 10:00 мск 4 мая закрыт один участок дороги, без транспортного сообщения остается один населенный пункт в Тляратинском районе, закрыто с обеспечением объездов 16 участков, по всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы. Движение автотранспорта восстановлено на 141 участке"

- Дагестанавтодор

В ведомстве также предупредили местных жителей и туристов Республики Дагестан о сохраняющейся опасности схода снежных лавин, камнепадов и оползней в горной местности.

Напомним, в конце марта и начале апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные подтопления, а также сход лавин и селей в горах. Из-за последствий стихии власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске, Дагестанских Огнях и еще 7 районах республики. В дальнейшем масштаб ущерба потребовал объявления в регионе режима ЧС уже федерального уровня.

Из-за резкого ухудшения погоды в конце марта властям региона также пришлось временно перекрыть 158 участков дорог. Разгул стихии напрямую нарушил транспортное сообщение в 32 муниципалитетах Дагестана.