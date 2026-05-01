Иран будет атаковать ВМС США при попытке прохода через Ормуз – ВС ИРИ

Военные Ирана готовы атаковать ВМС США при попытке пересечения последними Ормузского пролива. Армия ИРИ также обратилась к владельцам коммерческих судов с требованием согласовывать проход.

"Мы предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, особенно агрессивная армия США, будут атакованы, если они попытаются приблизиться к Ормузскому проливу и войти в него"

– армия Ирана

В сообщении иранских военных подчеркивается, что проход коммерческих судов через пролив должен быть согласован с армией ИРИ, которая поддерживает безопасность водной артерии.

Как ранее сообщило издание Bloomberg, движение судов по проливу к воскресенью фактически остановилось. Через Ормуз прошли лишь два иранских торговых корабля, сообщает издание. Лидер США Дональд Трамп анонсировал операцию "Проект свобода", целью которой является деблокирование пролива.