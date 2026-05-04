Вестник Кавказа

Ирак предложил Ирану посредничество в переговорах с США

Карта Ирана Ирака и Кувейта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Багдад предложил Тегерану посредничество в дипломатическом процессе между Ираном и США.

Глава правительства Ирака Али аз-Зейди предложил властям Ирана посреднические услуги в рамках дипломатического процесса между Тегераном и Вашингтоном. 

По словам политика, это произошло во время разговора с президентом ИРИ Масудом Пезешкианом. 

"Во время телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, который поздравил с официальным назначением на должность главы нового правительства Ирака, мы подтвердили поддержку Ираком дипломатического процесса и диалога для сдерживания кризисов"

– Али аз-Зейди

Информации об ответе Тегерана на это предложение пока не поступало. 

Напомним, что основным посредником в диалоге Тегерана и Вашингтона после начала войны выступает Пакистан. Также контакты ведутся через Оман.

