Туристки потерялись в Карачаево-Черкесии

Спасатели разыскивают туристок, которые потерялись во время похода в Карачаево-Черкесии, – девушки в срок не вышли к намеченному населенному пункту.

В КЧР идут поиски двух туристок, которые, не завершив маршрут, потерялись в Зеленчукском районе, сообщает МЧС по Карачаево-Черкесии.

Поисковую операцию проводят специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС РФ, в общей сложности 15 человек.

Заблудившиеся туристки должны были окончить поход накануне, в Зеленчукском районе.

В данный момент спасатели ведут поиски в двух районах, которые были указаны в регистрационной карточке. Одна группа должны совершить путь к селу Красный Карачай, пройдя через перевал Муха. Другая будет искать в Архызском седле и Марухское ущелье.

"Обращение о том, что девушки не могут найти выход к населенному пункту поступило спасателям от родителей"

– МЧС КЧР

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, обеим туристкам по 25 лет, они приехали из Астраханской области.

Следователи сообщали, что девушки отправились в горы 25 апреля в Зеленчукском районе республики. Четвертого мая они связались с родственниками, сообщив, что не могут спуститься из-за плохой погоды. Затем связь с туристками прекратилась.