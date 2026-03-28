Словарь с десятками тысяч карачаевских пословиц представили в КЧР

В Карачаевске состоялась презентация словаря пословиц и поговорок карачаевского народа – в труд их вошло порядка 30 тыс.

Представление словаря "Къарачай халкъны нарт сезлери", то есть "Пословицы и поговорки карачаевского народа", прошло в Карачаево-Черкесском государственном университете им. У. Д. Алиева в Карачаевске. О событии рассказал и.о. ректора КЧГУ Умар Узденов.

По его словам, такая дата презентации была выбрана в связи с днем рождения фольклориста, заслуженного деятеля искусств КЧР Солтана Алиева.

Узденов рассказал, что Солтан Чорнаевич Алиев на протяжении всей жизни занимался собиранием фольклора. На основе своих исследований он написал такие книги, как "Карачаевские пословицы и поговорки" (1963) и "Карачаевские народные загадки" (1985).

"Материалы, собранные выдающимся фольклористом, ... вошли в новый словарь "Къарачай халкъны нарт сезлери". В нем представлено около 30 тыс пословиц и поговорок карачаевского народа"

– Умар Узденов

Уточняется, что тираж книги составит тысячу экземпляров. Помимо 101-летия со дня рождения Солтана Алиева, событие приурочено к Году духовного и культурного наследия народов КЧР – им стал 2026-й.