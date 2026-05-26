Вестник Кавказа

Мирзоян подписал рамочное соглашение по "маршруту Трампа" с США

Мирзоян подписал рамочное соглашение по "маршруту Трампа" с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поставил свою подпись под рамочным соглашением по TRIPP ("Маршруту Трампа").

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписал армяно-американское рамочное соглашение по "Маршруту Трампа" (Зангезурский коридор, TRIPP). Об этом глава армянского внешнеполитического ведомства сообщил сам в видеообращении.

"Я подписал рамочное соглашение между Арменией и США относительно "Маршрута Трампа""

– Арарат Мирзоян

Министр напомнил о кратком визите в Армению главы Госдепартамента Марко Рубио, который тот совершил несколько дней назад. Мирзоян добавил, что во время этого визита соглашение было парафировано.

По словам Мирзояна, госсекретарь США уже подписал документ, после чего он был направлен в Ереван. Теперь свою подпись поставил на нем и глава МИД РА.

"Тем самым дистанционное подписание завершено и соглашение готово к ратификации"

– Арарат Мирзоян

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