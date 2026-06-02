На восстановление учебных заведений в Чечне и Дагестане направят 3 млрд рублей

На капитальный ремонт и строительство образовательных учреждений в Чечне и Дагестане, серьезно пострадавших от весенних наводнений, правительство РФ направит 3 млрд рублей.

Правительство РФ выделит 3 млрд рублей на восстановление и ремонт образовательных учреждений, поврежденных паводками на территории Чечни и Дагестана. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

​В результате стихийного бедствия повреждения получили около 80 зданий школ, детских садов и колледжей, еще 10 объектов были полностью разрушены.

“Рассмотрим сегодня вопрос о выделении республикам почти 3 млрд руб. на строительство и капитальный ремонт этих учреждений. Хочу обратить особое внимание, что больше половины школ находятся в сельской местности. И многие из них — просто единственные в селе или в деревне, в удаленном населенном пункте”

- Михаил Мишустин

​Строительные и восстановительные работы на пострадавших территориях поручено полностью завершить до начала нового учебного года.