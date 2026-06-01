Вестник Кавказа

В Дагестане запущены малая ГЭС и солнечная электростанция

В Дагестане запущены малая ГЭС и солнечная электростанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СЭС и малая ГЭС запущены в Дагестане. Также начато строительство малой ГЭС в Рутульском районе.

В Дагестане введены в эксплуатацию два проекта в сфере возобновляемой энергии, информирует Минэнерго республики. 

Начала работу малая ГЭС в бассейне реки Самур мощностью 1 МВт. Турбины для объекта изготовлены на территории Дагестана. 

Ахтынском районе запущена горная СЭС, которая стала первой в республике. Станция аккумулирует энергию в дневное время, а вечером включается механизм отдачи энергии. 

Кроме того, в Рутульском районе началась реализация проекта малой ГЭС. Объект планируется запустить в 2027 году.

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