В Дагестане запущены малая ГЭС и солнечная электростанция

СЭС и малая ГЭС запущены в Дагестане. Также начато строительство малой ГЭС в Рутульском районе.
В Дагестане введены в эксплуатацию два проекта в сфере возобновляемой энергии, информирует Минэнерго республики.
Начала работу малая ГЭС в бассейне реки Самур мощностью 1 МВт. Турбины для объекта изготовлены на территории Дагестана.
Ахтынском районе запущена горная СЭС, которая стала первой в республике. Станция аккумулирует энергию в дневное время, а вечером включается механизм отдачи энергии.
Кроме того, в Рутульском районе началась реализация проекта малой ГЭС. Объект планируется запустить в 2027 году.