Правительство выделит более 2 млрд рублей на ремонт школ после паводков в Дагестане

В Республике Дагестан из-за масштабных паводков пострадали 130 объектов образования, на восстановление которых потребуется свыше 2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин.

Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов уточнил, что наибольший урон нанесен 36 учреждениям: шесть школ и один детский сад не подлежат восстановлению, еще 29 требуют капремонта. Из-за этих разрушений свыше 1,3 тыс учеников переведены на дистант.

Восстановление 36 наиболее пострадавших объектов обойдется резервному фонду правительства РФ в 2 млрд 57 млн рублей, а остальные 94 здания отремонтируют за счет республиканского бюджета на сумму 78,5 млн рублей.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, выделение федеральных средств кабинет министров обсудит в среду.

Напомним, весной 2026 года сильные дожди спровоцировали наводнение на Северном Кавказе. Стихия повредила более 10 тыс жилых домов, из которых 1,6 тыс требуют капитального ремонта.