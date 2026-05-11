Лавров передал послание главе МИД Саудовской Аравии

В МИД Саудовской Аравии подтвердили получение послания от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Документ касается вопросов, представляющих взаимный интерес.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд получил письменное послание от российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сказано в заявлении, раcпространенном 2 июня саудовским министерством.

Послание затрагивает вопросы, представляющие интерес для обеих стран. Посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов вручил его замглавы МИД королевства по вопросам многостороннего сотрудничества Абдель Рахману ар-Расси на прошедшей во вторник встрече.

Стороны также поговорили о текущем состоянии отношений Москвы и Эр-Рияда. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.