Губернатор Севастополя рассказал о ситуации с электроснабжением

Михаил Развожаев заявил о том, что кризис электроснабжения в городе начал стабилизироваться, но в общем ситуация остается сложной.

Энергетики стабилизировали ситуацию с электричеством в Севастополе, однако ситуация продолжает быть достаточно напряженной, такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев.

Соответствующий пост был опубликован им на личной странице в соцсети.

По его словам, мощности подаются в первую очередь в больницы и на другие жизненно необходимые объекты инфраструктуры.

Для остальных был создан особый график подачи электричества, сообщил Развожаев.

"Благодаря работе энергетиков и стабилизации нагрузки в системе, нам удалось перейти на график временных ограничений "3 через 3": три часа свет есть, три часа - перерыв"

— Михаил Развожаев

Тем не менее, подчеркнул губернатор, все еще возможны сбои в графиках, поскольку ситуация в настоящее время остается сложной.

"Социальные объекты: больницы и важная городская инфраструктура по-прежнему остаются с электроэнергией в приоритетном порядке"

– Михаил Развожаев