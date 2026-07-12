Губернатор Севастополя рассказал о ситуации с электроснабжением

Энергетики стабилизировали ситуацию с электричеством в Севастополе, однако ситуация продолжает быть достаточно напряженной, такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев.
Соответствующий пост был опубликован им на личной странице в соцсети.
По его словам, мощности подаются в первую очередь в больницы и на другие жизненно необходимые объекты инфраструктуры.
Для остальных был создан особый график подачи электричества, сообщил Развожаев.
"Благодаря работе энергетиков и стабилизации нагрузки в системе, нам удалось перейти на график временных ограничений "3 через 3": три часа свет есть, три часа - перерыв"
— Михаил Развожаев
Тем не менее, подчеркнул губернатор, все еще возможны сбои в графиках, поскольку ситуация в настоящее время остается сложной.
"Социальные объекты: больницы и важная городская инфраструктура по-прежнему остаются с электроэнергией в приоритетном порядке"
– Михаил Развожаев