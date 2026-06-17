Совместные командно-штабные учения проведут Азербайджан, Грузия и Турция

Осенью текущего года Баку, Тбилиси и Анкара проведут компьютерные командно-штабные учения "Eternity-2026", которые должны состояться на территории Азербайджана.

Азербайджан, Грузия и Турция организуют проведение совместных компьютерных командно-штабных учений "Eternity-2026", сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Сообщается, что мероприятие пройдет в Азербайджане, предварительно, в ноябре текущего года.

Для обсуждения организационных моментов в Баку прошла основная конференция по планированию учений "Eternity-2026", также рассказали в министерстве обороны.

Участниками, за исключением военнослужащих трех стран, также заявлены сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как рассказали в азербайджанском оборонном ведомстве, в рамках учений военные изучат сценарий охраны и обороны на тактическом уровне стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих в Азербайджане, Грузии и Турции.

Кроме того, на организационной конференции "обсуждены тема и цели учений, состав объединенного штаба, тактические эпизоды, которые будут отрабатываться на местности" и другие аспекты предстоящей подготовки.