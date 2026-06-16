Вестник Кавказа

В Армении начались военные учения Eagle Partner 2026

Дрон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Учебный центр "Зар" в Армении стал площадкой проведения военных учений Eagle Partner 2026, в которых участвуют военные Армении, США, Франции и Греции.

Армения принимает военные учения Eagle Partner 2026, которые до 25 июня пройдут в учебном центре "Зар". В учениях примут участие военные Армении, США, Франции и Греции. 

"Основные цели учений: повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций; обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации; укрепление боеготовности миротворческого подразделения Республики Армения"

– Минобороны Армении 

В дипмиссии США в Армении сообщили, что ежегодные маневры проводятся в четвертый раз, целью учений является повышение уровня оперативного взаимодействия. Военных готовят к миротворческим задачам, отметили в посольстве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
570 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.