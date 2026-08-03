Источники заявляют о том, что у ВС США заканчиваются запасы ключевых боеприпасов. Глава Пентагона отрицает эти сообщения.

У Пентагона до опасного уровня снизились запасы ключевых боеприпасов, со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

По его сведениям, запасы средств ПВО сильно сократились на фоне войны с Ираном – за эти месяца США израсходовали около 80% ракет-перехватчиков THAAD и около 50% ракет Patriot.

Вопрос нехватки ракет поднимался в том числе перед тем, как президент США Дональда Трампа принял решение не наносить по Ирану новы6 удары, отмечает CNN.

За последние недели, рассказали источники телеканалу, высокопоставленные военные советники по крайней мере два раза предупреждали главу Белого дома о критической ситуации с боеприпасами.

Сообщения CNN опроверг министр обороны США Пит Хегсет.

"Этот баннер - неправда, CNN. Позор вам. Мы недостаточно ненавидим фейковые СМИ"

– Пит Хегсет