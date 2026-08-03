Нетаньяху отверг мирный проект Трампа по Газе

Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не принимает предложенный командой Трампа проект по урегулированию в секторе Газа.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не принял проект соглашения по Газе, который был предложен Белым домом.
"Это не наш проект. Мы направили свои замечания. Кстати, мы отправили наши комментарии еще до того, как началась медийная кампания по этому вопросу. Такова наша позиция"
– Биньямин Нетаньяху
По словам Нетаньяху, власти еврейского государства остывают интересы еврейского государства "мудро и решительно".
Ранее стало известно о соглашении между Тель-Авивом и Советом мира, в рамках которой Израиль выведет войска из сектора Газа только после разоружения группировок ХАМАС.