Посольство Эстонии откроется в Азербайджане

В Эстонии подтвердили планы по открытию посольства страны в Азербайджане. Это должно произойти ближайшей осенью.
Эстония откроет в скором времени посольство в Баку. Об этом сказано в сообщении эстонского МИД.
Открытие диппредставительства запланировано на ближайшую осень.
"Новоназначенный посол Эстонии Тиина Нирк в настоящее время находится в Баку, а открытие посольства Эстонии запланировано на осень"
– представитель эстонского МИД.
Напомним, в октябре прошлого года глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что в 2026 году планируется открытие эстонского посольства в Азербайджане.