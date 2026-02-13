Вестник Кавказа

Посольство Эстонии откроется в Азербайджане

Посольство Эстонии откроется в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Эстонии подтвердили планы по открытию посольства страны в Азербайджане. Это должно произойти ближайшей осенью.

Эстония откроет в скором времени посольство в Баку. Об этом сказано в сообщении эстонского МИД.

Открытие диппредставительства запланировано на ближайшую осень.

"Новоназначенный посол Эстонии Тиина Нирк в настоящее время находится в Баку, а открытие посольства Эстонии запланировано на осень"

– представитель эстонского МИД.

Напомним, в октябре прошлого года глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что в 2026 году планируется открытие эстонского посольства в Азербайджане.

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