Нетаньяху признал наличие разногласий с Трампом по плану урегулирования в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом по дорожной карте Совета мира для сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о разногласиях с президентом США Дональдом Трампом по поводу дорожной карты Совета мира для сектора Газа. Информацию об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа - демилитаризован до перехода к этапу восстановления"

- Биньямин Нетаньяху

Политик сделал это заявление после встречи с главным представителем Совета мира Трампа Николаем Младеновым.

Ранее официальная страница Совета мира в соцсетях сообщила, что после переговоров между Николаем Младеновым и Биньямином Нетаньяху стороны пришли к соглашению о выводе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа только после разоружения ХАМАС.

В сообщении отмечается, что вывод Сил обороны Израиля за Желтую линию произойдет только после завершения вывода из эксплуатации оружия, как это обещала ХАМАС своим посредникам. Это касается легкого и тяжелого оружия, а также туннелей. Реализация будет осуществляться под надзором Международных сил стабилизации и Комитета по проверке выполнения, в состав которого входят США и Совет.