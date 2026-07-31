Иран готов приехать на переговоры в Оман

SNN: переговоры Вашингтона и Тегерана могут снова пройти в Маскате. Посредники работают над тем, чтобы стороны вновь вернулись к положениям меморандума о взаимопонимании.

Оман в качестве посредника на переговорах США и Ирана пытается возродить меморандум о взаимопонимании, такое заявление сделал представитель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента ИРИ Хасан Гашгави.

Об этом он сообщил в ходе интервью американскому агентству SNN.

Как подчеркнул Гашгави, "не исключено, что иранская сторона снова отправится в Маскат".

По его словам, сейчас стороны находятся в постоянном обсуждении спорных вопросов. Особый интерес представляет в этом переговорном процессе Ормузский пролив, рассказал он.

"Такова природа дипломатии, и такой обмен мнениями продолжается регулярно. Это необходимо для обеспечения национальных интересов"

– Хасан Гашгави

Также он обозначил позицию Тегерана о том, что "прочный мир не может быть обеспечен исключительно с помощью силы".

Кроме того, официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что переговоры между Ираном и Оманом о будущем Ормуза уже ведутся определенный промежуток времени и стороны хотят обеспечить все условия для совершения безопасного судоходства на его территории.

"Ни при каких обстоятельствах Ормузский пролив не вернется к ситуации, которая была до войны (28 февраля – ред.)"

– Эсмаил Багаи

По его словам, переговоры Тегерана и Маската являются исключительно двусторонними и не предполагают участия третьей стороны.

"Мы должны обеспечить, чтобы Ормузский пролив не мог быть использован не по назначению сторонами, совершившими агрессию против Ирана. Для этого необходим механизм, в рамках которого суверенные права Ирана будут полностью соблюдаться"

– Эсмаил Багаи