Вестник Кавказа

США перенаправили 30 судов с возобновления морской блокады Ирана

США перенаправили 30 судов с возобновления морской блокады Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
CENTCOM сообщил, что американские военные заставили изменить курс экипажи 30 торговых судов из-за возобновления морской блокады Ирана.

Вооруженные силы США возле портов Ирана заставили изменить курс 30 торговых судов. Об этом сообщило в пятницу Центральное командование Вооруженных сил  (CENTCOM).

"На 31 июля CENTCOM перенаправил 30 коммерческих судов, вывел из строя 2 и высадился еще на 2 для обеспечения полного соблюдения блокады"

 - CENTCOM

В командовании также отметили, что американские военные разрешили проход примерно 30 судов с целью доставки гуманитарной помощи, а на данный момент в Ближневосточном регионе развернуто свыше 20 кораблей ВМС США.

Напомним, США возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в прибрежные районы Ирана или из них, 14 июля, тогда как прежний режим ограничений действовал с 13 апреля по 18 июня.

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