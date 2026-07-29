World Boxing разрешила боксерам из России выступать с флагом и гимном

Российские боксеры смогут выступать во всех международных соревнованиях под национальной символикой. В частности, данное решение World Boxing позволяет им принять участие в ближайшем олимпийском цикле.

Международная федерация бокса (World Boxing) приняла решение отменить все ограничения в отношении спортсменов из России, разрешив им выступать на международных турнирах под национальной символикой. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях. Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу"

– глава Минспорта РФ

Он отметил, что полноправное членство Федерации бокса России открывает российским боксерам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл.

В свою очередь, председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов сообщил, что национальная сборная по боксу готовится к тому, чтобы принять участие в чемпионате мира, который в 2027 году примет Казахстан, передает ТАСС.

"Отборы начнутся со следующего года. Мы готовимся выступить на чемпионате мира в Казахстане, который пройдет весной следующего года"

– Эдуард Кравцов

Напомним, World Boxing одобрила заявку ФБР на вступление в организацию. В апреле российские боксеры были допущены до участия в турнирах в нейтральном статусе.