Вестник Кавказа

Разоружение ХАМАС начнется вскоре – СМИ

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие недели, по данным Axios, будет начато разоружение движения ХАМАС. Ранее Трамп объявил, что накануне было достигнуто историческое соглашение.

В США считают, что договоренность о разоружении формирований радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа начнет исполняться в ближайшие недели, пишет со ссылкой на источники портал Axios.

Источник из числа должностных лиц в Вашингтоне заявил, что "имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели". ХАМАС и Израиль, согласно соглашению, в течение семи-восьми месяцев должны сделать №несколько сложных шагов на основе принципа взаимности, которые будут подтверждены независимой стороной". При это в Израиле скептически относятся к тому, что ХАМАС выполнит договоренности.

По словам американского лидера Дональда Трампа, 30 июля при участии посредников Совет мира достиг договоренности о полном разоружении движения ХАМАС в секторе Газа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
665 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.