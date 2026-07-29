Разоружение ХАМАС начнется вскоре – СМИ

В ближайшие недели, по данным Axios, будет начато разоружение движения ХАМАС. Ранее Трамп объявил, что накануне было достигнуто историческое соглашение.

В США считают, что договоренность о разоружении формирований радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа начнет исполняться в ближайшие недели, пишет со ссылкой на источники портал Axios.

Источник из числа должностных лиц в Вашингтоне заявил, что "имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели". ХАМАС и Израиль, согласно соглашению, в течение семи-восьми месяцев должны сделать №несколько сложных шагов на основе принципа взаимности, которые будут подтверждены независимой стороной". При это в Израиле скептически относятся к тому, что ХАМАС выполнит договоренности.

По словам американского лидера Дональда Трампа, 30 июля при участии посредников Совет мира достиг договоренности о полном разоружении движения ХАМАС в секторе Газа.