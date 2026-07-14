Вестник Кавказа

В РЖД ответили на планы Еревана взимать плату за аренду железных дорог

В РЖД ответили на планы Еревана взимать плату за аренду железных дорог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Намерение Еревана брать плату за аренду железных дорог РА прокомментировали в РЖД. В госкомпании напомнили о вложениях в ж/д инфраструктуру и возможности потребовать потраченные средства.

В РЖД ("Российские железные дороги") удивлены планами Армении взимать плату за аренду железных дорог РА, об этом сообщил глава организации Олег Белозеров.

Белозеров отметил, что российская сторона вкладывала средства в инфраструктуру армянских железных дорог. В частности, ликвидация последствий разлива реки Дебед осуществлялась за счет средств Резервного фонда РФ. Кроме того, в 2021 года в Армению направили 27 новых вагонов и четыре новых электропоезда ЭП2Д.

"РЖД намерены придерживаться концессионного договора. И если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций"

– Олег Белозеров 

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может потребовать от РФ до $2 млрд за аренду железных дорог страны.

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