В РЖД ответили на планы Еревана взимать плату за аренду железных дорог

Намерение Еревана брать плату за аренду железных дорог РА прокомментировали в РЖД. В госкомпании напомнили о вложениях в ж/д инфраструктуру и возможности потребовать потраченные средства.

В РЖД ("Российские железные дороги") удивлены планами Армении взимать плату за аренду железных дорог РА, об этом сообщил глава организации Олег Белозеров.

Белозеров отметил, что российская сторона вкладывала средства в инфраструктуру армянских железных дорог. В частности, ликвидация последствий разлива реки Дебед осуществлялась за счет средств Резервного фонда РФ. Кроме того, в 2021 года в Армению направили 27 новых вагонов и четыре новых электропоезда ЭП2Д.

"РЖД намерены придерживаться концессионного договора. И если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций"

– Олег Белозеров

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может потребовать от РФ до $2 млрд за аренду железных дорог страны.