Израиль требует разоружения Газы для продолжения урегулирования

Советник Нетаньяху сообщил, что план мирного урегулирования в Газе не учитывает это требование Израиля. Ранее этот план был представлен Советом мира, созданным по инициативе президента США.

Израиль настаивает на полном разоружении отрядов радикальной группировки ХАМАС и демилитаризации сектора Газа. Об этом 30 июля написал на своих страницах в социальных сетях советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

"Израиль требует полного разоружения ХАМАС, включая вывоз оружия из Газы и полную демилитаризацию сектора как предварительного условия для любого процесса"

– Дмитрий Гендельман

Он подчеркнул, что план Совета мира по дальнейшему урегулированию в Газе не учитывает эти требования еврейского государства.

"В обсуждаемом документе из 15 пунктов нет достаточного ответа на эти требования, и Израиль передал свои возражения по этому поводу спецпосланнику Тони Блэру. Израильского отхода от "желтой линии" в секторе Газа до разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора не будет"

– советник израильского премьера

Он уточнил, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не обсуждали ситуацию вокруг Газы в ходе недавней встречи, состоявшейся в Вашингтоне 28 июля.