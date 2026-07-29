Израиль требует разоружения Газы для продолжения урегулирования

Израиль настаивает на полном разоружении отрядов радикальной группировки ХАМАС и демилитаризации сектора Газа. Об этом 30 июля написал на своих страницах в социальных сетях советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
"Израиль требует полного разоружения ХАМАС, включая вывоз оружия из Газы и полную демилитаризацию сектора как предварительного условия для любого процесса"
– Дмитрий Гендельман
Он подчеркнул, что план Совета мира по дальнейшему урегулированию в Газе не учитывает эти требования еврейского государства.
"В обсуждаемом документе из 15 пунктов нет достаточного ответа на эти требования, и Израиль передал свои возражения по этому поводу спецпосланнику Тони Блэру. Израильского отхода от "желтой линии" в секторе Газа до разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора не будет"
– советник израильского премьера
Он уточнил, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не обсуждали ситуацию вокруг Газы в ходе недавней встречи, состоявшейся в Вашингтоне 28 июля.