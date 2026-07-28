Квалификация Лиги чемпионов: "Кайрат" вышел в 3-й раунд, "Иберия 1999" вылетела

"Кайрат" и "Иберия 1999" провели сегодня ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В следующий раунд смог выйти лишь клуб из Казахстана.

В среду, 29 июля, состоялись очередные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.

"Кайрат" принимал дома кипрскую "Омонию". Основное время матча завершилось в пользу хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 37-й минуте нападающий казахстанской команды Эдмилсон Фильо. В первой встрече сильнее была "Омония" (1:0), поэтому игра перешла в дополнительное время. Двух экстра-таймов по 15 минут не хватило командам для выявления победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее был "Кайрат".

В свою очередь, "Иберия 1999" играла на выезде с братиславским "Слованом". Команды сыграли вничью 1:1. На гол нападающего "Слована" Николая Кухаревича, забитый на 44-й минуте, грузинская команда ответила точным ударом защитника Ники Сихарулашвили. Первая встреча завершилась в пользу "Слована" со счетом 2:0, поэтому в следующий раунд вышла команда из Словакии.